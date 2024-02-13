Fethiye'de keşfedilecek lezzetli bir rota! Fethiye'de yemek için nereye gidilir? Fethiye'nin eşsiz atmosferinde keyifli bir yemeğe ne dersiniz? Seed, benzersiz lezzetleri ve etkileyici atmosferiyle sizi lezzetin doruklarına çıkaracak bir deneyim sunuyor. Seed adından aldığı ilhamla kendine özgü bir deneyim yaratmak üzere yola çıkıyor. İşte detaylar...

FETHİYE'DE LEZZETLİ BİR ROTA: SEED

Akdeniz'in kıyısında, mevsiminde ve yerel malzemelerle hazırlanan menüsü ile, samimi sıcak bir atmosferde gün boyu misafirlerini ağırlıyor. Konseptin merkezine culinary yerleşirken, dekorasyonun büyük bir parçası olan bitkiler ve dizayn da bu yolculuğa eşlik ediyor. Geç kahvaltı ve öğle yemeğinden sonra, gün batımlarına özel kokteyller, akşama doğru lezzetli ve samimi tabaklarla eşleşiyor. SEED, toprak ve bitki örtüsünün ana renklerinden esinlenen mimarisinde; sizleri keyifli bir deneyime davet ediyor.

SEED MÜŞTERİLERİNE NE SUNUYOR?

Seed, bu muhteşem coğrafyanın en kıymetli topraklarına can veren üreticilerini müşterileriyle buluşturuyor. Seed, tabaklarınıza gelen bu eşsiz ürünlerin yolculuklarını da paylaşıyor. Kahvaltı, öğle yemeği, kokteyl, akşam yemeği gibi birçok farklı zamanda tadabileceğiniz eşsiz lezzetleri sizlere sunuyor.