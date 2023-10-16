Fethiye'de Emlak İşçisi Arkadaşını Tüfekle Vuran Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emlak işiyle uğraşan iki kişinin kavgasında arkadaşını tüfekle vuran kişi tutuklandı. İş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emlak işiyle uğraşan iki kişinin kavgasında arkadaşını tüfekle vuran kişi tutuklandı.

Fethiye'de emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında Babataşı Mahallesi'ndeki iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış ve tartışma sonucu İ.K iş arkadaşını tüfekle vurmuştu. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA