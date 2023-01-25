Fethiye'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Fethiye'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Fethiye'de deprem mi oldu? Sorusu, Antalya'da gerçekleşen sarsıntı ile birlikte merak edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Fethiye'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Fethiye'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!