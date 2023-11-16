Fethiye'de Çelik Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çelik bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda otomobilin ön kısmına saplanan çelik bariyer, sürücünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çelik bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bayram T'nin kullandığı 48 HL 661 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yolun ikiye ayrıldığı noktadaki çelik bariyere çarptı. Kaza sırasında kopan çelik bariyer, otomobilin ön kısmından içeriye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bariyere saplanan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.