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Fethiye'de Çelik Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çelik bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda otomobilin ön kısmına saplanan çelik bariyer, sürücünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.