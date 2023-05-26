Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fethiye'de 20 Cankurtarana Eğitim Verildi

Fethiye'de 20 Cankurtarana Eğitim Verildi

Turizm Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm sezonuna hazırlık kapsamında 20 kişiye cankurtaran eğitimi verildi. Eğitim sonunda başarılı olanlar belge almaya hak kazandı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaz sezonu hazırlıkları devam ederken, 20 cankurtarana teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Fethiye'de turizm sezonun başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarda son aşamaya geldi. Hazırlıklar çerçevesinde 3 günlük bronz (havuz) ve 5 günlük gümüş (deniz) cankurtaran eğitimine 20 kişi katıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar cankurtaran belgesi almaya hak kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman ve Asistan İbrahim Çakıcı tarafından verilen eğitim, 3 günü teorik, 1 günü havuz, 1 günü deniz uygulamalı olmak üzere toplam 5 gün sürdü. 3 günlük bronz (havuz) ve 5 günlük gümüş (deniz) cankurtaran eğitimine katılanlar, yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuz ve denizde boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

Yeni düzenlenecek cankurtaran eğitiminin ise 29 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında yeniden düzenleneceği bildirildi.

'Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği' çerçevesinde eğitim sonunda alınan cankurtaran belgeleri, sertifikalı cankurtaran çalıştırma zorunluluğu olan tüm işletmelerde geçerli oluyor. Belgelerin 2 yıllık geçerlilik süreleri dolduktan sonra yenilenmesi zorunluluğu bulunuyor. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Fethiye Türkiye Muğla Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title