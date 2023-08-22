Fethiye Belediyesi, Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan Amintas Kral mezarı ve kaya mezarlarını turizme açarak Arkeo-Park projesini hayata geçiriyor. Projenin ön görüşmesi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Proje, Fethiye Müzesi, Telmessos Yüzey Araştırma ekibi ve belediye daire amirleriyle birlikte planlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut, Doç. Dr. Nisa Yılmaz Erkovan ve Doç. Dr. Alan Greaves projenin başında yer alacak. Proje aynı zamanda kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yapan Gülşen Yegen tarafından destekleniyor.

Fethiye Belediyesi Kesikkapı Mahallesi'ne Arkeo-Park kazandırıyor. Projenin ön görüşmesi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımlarıyla yapıldı.

Kesikkapı Mahallesi'nin Amintas Kral mezarı ve kaya mezarları dışında turizme açılması ve kültür turizmi açısından ilgi görecek olması dolayısıyla önem arz eden Arkeo-Park projesinin ön görüşmesi; Fethiye Belediyesi, Fethiye Müzesi, Telmessos Yüzey Araştırma ekibi ve belediye daire amirleriyle yapıldı.

Telmessos Yüzey Araştırması çalışmaları için Fethiye'de olan; Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut başkanlığında, Alanya Alattin Keykubat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nisa Yılmaz Erkovan, Liverpool Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Doç. Dr. Alan Greaves projenin başındaki isimler olacak. Kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yapan emekli öğretim görevlisi Gülşen Yegen de projenin içerisinde yer alıyor.