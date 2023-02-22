Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Fethiye Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Fethiye Belediyesi hangi parti? soruları aratılıyor. Peki, Fethiye Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Fethiye Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

Fethiye Belediyesi hangi parti? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Fethiye Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Fethiye Belediyesi hangi parti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Fethiye Belediye Başkanlığını Alim Karaca yapıyor.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI ALİM KARACA KİMDİR?

Alim KARACA, 09 Temmuz 1973'te, Fethiye'de doğmuştur. Ailesi, daha önce Fethiye'ye bağlı olan Kumluova'nın tanınmış ve köklü ailelerindendir. Öğrenimine Kumluova İlkokulu'nda başlayan Karaca, ortaokul ve liseyi İstanbul Beylerbeyi'ndeki H.Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Siyasi hayatına ise, İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemlerde, CHP Gençlik Kolları'nda başlamıştır. Cumhuriyet değerlerine bağlı bir genç olarak yetişen ve doğduğu topraklara hizmet etmek üzere memleketine dönen Alim Karaca, 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir. Karaca, İngilizce öğretmeni Çiğdem Karaca'yla evlidir; biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen Karaca, hemşehrileriyle beraber olmaktan, futbol, basketbol ve voleybol oynamaktan keyif almaktadır. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Spor Kulübü'nde voleybol oynamış olan Alim Karaca, koyu bir Fethiyespor taraftarıdır.