Kahraman polis memuru Fethi Sekin, PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Sekin, kahramanlığıyla gönüllerde yer etti. Fethi Sekin kimdir, nereli olduğu merak ediliyor. Fethi Sekin kimdir? Şehit Fethi Sekin nereli? Fethi Sekin biyografisi! soruları gündeme geliyor. Peki, Fethi Sekin kimdir? Şehit Fethi Sekin nereli? Fethi Sekin biyografisi!

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin şehit olmuştu. Fethi Sekin kimdir ve Şehit Fethi Sekin nereli olduğu merak ediliyor. Fethi Sekin biyografisi araştırılıyor. Fethi Sekin kimdir? Şehit Fethi Sekin nereli? Fethi Sekin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi. Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.