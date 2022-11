İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihinde bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemek isteyen teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in yaşamını yitirdi. Ardından, Fethi Sekin'in babası neden öldü? Mehmet Zeki Sekin kimdir? soruları gündeme geliyor. Fethi Sekin'in babası neden öldü? Mehmet Zeki Sekin kimdir? Fethi Sekin'in babası neden öldü? Mehmet Zeki Sekin kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FETHİ SEKİN'İN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihinde bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemek isteyen teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mehmet Zeki Sekin, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık bir ay önce Ankara'ya sevk edildi. Tedavisi Ankara'da süren Sekin, bugün yaşamını yitirdi.

MEHMET ZEKİ SEKİN KİMDİR?

Mehmet Zeki Sekin'in vefat haberini, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla duyurdu. Özkan, paylaşımında, "Kahraman polisimiz Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin'i kaybettik. Zeki Sekin'e Allah'tan rahmet, Sekin Ailesi'ne ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.