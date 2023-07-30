Feslikan güreşleri hangi kanalda? Bugün yağlı güreş etkinliği olup olmadığını ve hangi kanalda yayınlandığını sizler için yanıtladık. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu mücadele, bugün hala büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Peki, Feslikan güreşleri hangi kanalda? Feslikan yaylası yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Feslikan güreşleri hangi kanalda? Pek çok spor sever, heyecan dolu müsabakaları televizyondan izlemek için arama motorları üzerinde Feslikan yaylası yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak?Ve Feslikan güreşleri hangi kanalda? Araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bugün yağlı güreş etkinliği olup olmadığını ve hangi kanalda yayınlandığını sizler için yanıtladık. Peki, Feslikan güreşleri hangi kanalda? Feslikan yaylası yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak?

FESLİKAN GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Feslikan yaylası yağlı güreşleri 30 Temmuz Pazar günü Antalya'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, TRT Spor 2, TRT Spor yıldız kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. TRT Spor 2, TRT Spor kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz bir şekilde internet üzerinden izlenebilmektedir.

Güreşler, sabah saatlerinde alt boylar düzeyinde başlayacak ve öğleden sonra başpehlivanlar er meydanına çıkacak. Etkinlik kapsamında planlanan Candan Erçetin konseri ise Kemer'deki orman yangını nedeniyle iptal edildi.