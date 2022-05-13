Feryal Özel kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra popüler yayınlarında bilim yazıları yayımlamakta ve sıklıkta PBS, History Channel, CNN kanallarında belgesel programlarında yer alan Feryal Özel kimdir? Feryal Özel'in bilime katkıları nedir? Feryal Özel kaç yaşında, nereli?

FERYAL ÖZEL KİMDİR?

Feryal Özel 27 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. Astrofizikçi olan Özel, araştırma alanları karadelikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik üzerinedir. Akademik kariyeri Columbia, Harvard ve Princeton gibi ABD üniversitelerinde şekillenmiş, İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN'de ve Danimarka'daki Neils Bohr Enstitüsü'nde bulunmuş olan Özel, 2001'den beri NASA'da görev yapmaktadır. 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük Fikirler" listesine girmesiyle tanındı.

Albert Einstein'ın Görelilik Teorisi'nde dile getirdiği ancak teleskop ışınlarını yuttuğu için görüntülenemeyen kara delikleri görüntüleme üzerine çalışan Özel'in başında bulunduğu Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu, farklı teleskoplardan elde edilen milyonlarca veriyi birleştirerek 2019 yılında ortaya tek bir fotoğraf çıkarmayı başarmıştır.

Yaşamı

1975 yılında İstanbul'da doğdu. Anne ve babası doktor olan Feryal Özel, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu (1992) ve 1995 yılında Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini okul ikinciliği ve Yüksek Onur Derecesi aldı. Ertesi yılı İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN'de ve fizik üzerine yüksek lisansını tamamladığı Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Niels Bohr Enstitüsü'nde geçirdi.

Avrupa'da geçirdiği bir yılın ardından ABD'ye dönerek Harvard Üniversitesi'nin doktora programına kabul edildi. 2002 yılında astrofizik üzerine doktorasını tamamladı. Astrofizikçi Demetrios Psaltis ile 2001'de evlendi. Bu evlilikten Deniz ve Selin adlarında 2 kız çocuğu oldu.

Doktora programının son senesinde Arizona, Tucson'a'a taşınan ve Hubble doktora-sonrası bursu kazanan Özel, 2002-2005 yıllarında Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük Fikirler"[5] listesine alınmasıyla ve Nötron yıldızları, kara delikler ve manyetarlar alanındaki katkılarıyla tanındı. Çalışmalarını Arizona Üniversitesi'nde sürdürmektedir.

Bilim Akademisi üyesidir.[6] Astrofizik konusunda yaptığı çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödül almıştır. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra popüler yayınlarında bilim yazıları yayımlamakta ve sıklıkta PBS, History Channel, CNN kanallarında belgesel programlarında yer almaktadır. Aktif bir sporcudur, maraton ve tiratlon koşar.

Ödül ve bursları

Breakthrough Ödülü (Olay Ufku teleskobu ekibi ile birlikte), 2020

Odtü Üstün Hizmet Ödülü, 2019

Guggenheim Fellow ödülü, Guggenheim Vakfı, 2016

Amerikan Fizik Derneği Maria Goeppert Meyer Ödülü, 2013 California Berkeley Üniversitesi Miller Enstitüsü Konuk Öğretim üyeliği, 2014

Harvard Radcliffe Enstitüsü ödülü

San Diego Astronomi Derneği Lucas Ödülü, 2010

Harvard Üniversitesi Bart J. Bok Ödülü, 2010

Türk Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Akademik Bursu, 2007

Hubble Doktora Sonrası Bursu, 2002-2005

Değerli Bilim insanı Ödülü, Daughters Atatürk Vakfı, 2003

Keck Bursu, Institute for Advanced Study, 2002

Van Vleck Bursu, Harvard Üniversitesi, 1999

Kostrup Ödülü, Niels Bohr Enstitüsü, 1997

Niels Bohr Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu, 1996-1997

1996 Uygulamalı Matematik Fakültesi Ödülü, Columbia Üniversitesi, 1996

Fu Vakfı Bursu, Columbia Üniversitesi, 1994-1996

CERN Araştırma Bursu, 1995

Türk Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursu, 1992-1994

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