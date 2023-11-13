Ferrari, One-Off serisinin en son üyesi olan SP-8'i tanıttı. Bu özel üretim roadster, F8 Spider mimarisi temel alınarak tasarlandı ve Ferrari'nin Özel Projeler programı kapsamında üretildi. SP-8'in adı ise dört kez üst üste prestijli Yılın Motoru (IEOTY) ödülünü kazanan 3.9 litre çift turbolu V8 motoruna ithafen verildi.

Ferrari, One-Off serisinin en son üyesini tanıttı: Ferrari SP-8. Bu özel üretim roadster, F8 Spider mimarisi temel alınarak tasarlandı ve Ferrari'nin Özel Projeler programı kapsamında üretildi. Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi tarafından tasarlanan SP-8, tasarım, şasi ve motorunu F8 Spider'dan miras alarak öne çıkıyor. SP-8'in adı ise dört kez üst üste prestijli Yılın Motoru (IEOTY) ödülünü kazanan 3.9 litre çift turbolu V8 motoruna ithafen verildi.

Ferrari SP-8: Tavansız tasarım ve yeni aerodinami!

SP-8'in en dikkat çekici özelliklerinden biri tavansız olmasıdır. Bu özellik, otomobili safkan bir roadster yaparak sportif karakterini ve açık hava sürüş deneyimini vurguluyor. Aerodinamik, F8 Spider'ın özelliklerini taşıyarak, CFD simülasyonları, rüzgar tüneli testleri ve pist testleriyle kapsamlı bir şekilde geliştirildi.

Otomobilin dış tasarımında dikkat çeken özellikler arasında, özel maskeleri ve lensleri bulunan ön farlar, özel lensli arka farlar, özel renkte tasarlanmış jantlar (mat Grigio NART) ve geniş, 3D baskılı tek bir kalıptan üretilmiş alüminyum döküm ızgara yer alıyor. Jantlar, yalnızca bu otomobile özel olarak üretilmiş olup, klasik jantlara modern bir yaklaşım getiriyor.

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Otomobilin iç kısmında, SF90 Stradale'nin çıkışından bu yana Ferrari serisinde yer alan önemli bir modifikasyon yapıldı. İkonik vites kanalı özel uygulama için modifiye edilirken, iç kaplama, Lacivert Alcantara detaylı koltuklar ve özel dimi kumaştan halılarla tamamlandı.

Mat Argento Micalizzato rengi, özel bir parlak Mavi Kumtaşı kaplaması olan karbon fiber bölümüyle mükemmel bir uyum içinde. Ferrari SP-8, 16 Kasım 2023'ten itibaren 2024 yılının mart ayına kadar Maranello'daki Ferrari Müzesi'nde sergilenecek.