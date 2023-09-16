Ferrari Portofino M ile 370 km/s hız denemesi

Sırada "Trafik kuralları mı? O da neymiş?" dedirten bir videomuz var. Sosyal medyada birkaç gün önce ortaya çıkan ve kısa sürede paylaşım rekorları kıran Ferrari videosunu sizin için bir araya getirdik. Araç sahibi Ferrari'si ile 3. köprü yolunda saatte 370 kilometre hıza çıkmaya çalışarak adeta aracın sınırlarını denedi. O anların görüntüsünü ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte detaylar…

Ferrari Portofino M saatte 370 kilometre hıza çıktı!

Sosyal medyanın gündemine düşen videoda Ferrari'nin Portofino modeli olduğu tahmin edilen otomobil saatte 368 kilometre hıza kadar çıktı. Aracın yazılımında bulunan limitör sayesinde araç daha fazla hız yapamadı. Yolcu jetlerinin bile 250 kilometre hız ile havalandığını düşündüğümüzde Ferrari'nin yola yapışmış olması muazzam bir mühendislik örneği. İşte o anların videosu…

Videoda yapılan hiçbir hareketi onaylamıyoruz. En başta kendiniz, aileniz ve diğer insanların can güvenliği için trafik kurallarına uyun, uymayanları da uyarın!

Ferrari ile yapılan tehlikeli şovun devamını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Videoda kullanıldığı tahmin edilen otomobil Ferrari Portofino M modeli. Araç 4.0 litre hacme, 90 derece turbo beslemeli V8 bir motora sahip. Bu motor toplamda 620 HP güç ve 760 Nm torka sahip. Toplamda 1 ton 545 kilogram ağırlığa sahip olan Portofino M, hem ağırlık dengesi hem de sürtünme katsayısı itibariyle çok özel bir otomobil.

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Videoda yapılan şova geldiğimizde bu video eğer güvenlik önlemleri alınarak ülkemizde bulunan Intercity İstanbul Park, Körfez Yarış Pisti, Almanya Nürburgring gibi pistlerde çekilmiş olsaydı gerçekten çok zevkli bir video izlemiş olacaktık. Fakat araç trafiğe açık bir alanda bu şekilde kullanılıyor. Bu da ciddi bir güvenlik zaafiyeti anlamına gelmekte.

Bu sebeple bu ve buna benzer denemelerinizi güvenlik önlemleri alınmış pistler dışında yapmayınız. Trafik şakaya gelecek bir konu değildir. Özellikle aşırı hız ve kontrol kaybı hem siz hem de sizinle beraber o yolu kullanan diğer sürücüler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Unutmayın hiçbir yolu erken bitirmek bir candan daha kıymetli değil.