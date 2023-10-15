Ferrari, Kripto Para ile Ödeme Almaya Başladı

Otomotiv dünyasında kripto parayı kabul eden ilk şirket olan Tesla'nın desteği kesmesinin ardından Ferrari, kripto para ile ödeme almaya başladığını duyurdu. Ferrari, ABD'deki satışlar için başlayan bu programı Avrupa dahil diğer pazarlara da genişletmeyi planlıyor.

Otomotiv dünyasında kripto parayı ilk kabul eden şirket Tesla olmuştu. Ancak bu desteği kısa süre içerisinde kesen Elon Musk, beklenmedik bir hareketle karşı karşıya kaldı. İtalyan spor otomobil devi Ferrari, kripto para ile ödeme almaya başlayacağını açıkladı.

Ferrari, satışlarını artık kripto para ile yapacak

Ferrari bugünden itibaren ödeme olarak kripto para kabul etmeye başladığını açıkladı. Bu program ilk olarak ABD'deki satışlar için geçerli olacak, ancak Avrupa dahil olmak üzere diğer pazarlara genişletmeyi planlıyor.

Ferrari Pazarlama Müdürü Enrico Galliera tarafından yapılan açıklamada, birçok müşterinin önemli kripto yatırımları olduğunu ifade etti. "Varlıklı müşterilerden gelen taleplerin" dinlendiğini belirten müdür, sipariş listesinin 2025'e kadar dolduğunu ifade etti.

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İtalyan otomobil devi, kripto para ödeme seçeneğiyle yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyor. ABD'deki kripto işlemleri BitPay üzerinde yapılacakken; Bitcoin, Ethereum ve USD Coin (USDC) cinsinden ödemeler kabul edilecek. Ayrıca hiçbir işlem masrafı olmayacağı da belirtildi.

Satışların BitPay üzerinden yapılmasının önemli bir sebebi bulunuyor. Bu şirket, kriptoyu dolar gibi standart para birimlerine dönüştürdüğü için, Ferrari ve bayilerini fiyat dalgalanmalarından korumuş olacak. Galliera, ABD bayilerinin çoğunun kriptoyu kabul edeceğini söyledi.

Bu ödeme seçeneği, önümüzdeki yılın ilk aylarında ise Avrupalı müşterilere genişletilecek. Bitcoin'in enerji kullanımı konusunda bazı eleştiriler olsa da, Ferrari'nin karbon nötr hedeflerini etkilemeyeceği ifade edildi.

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