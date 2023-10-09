Ferrari CEO'su elektrikli otomobil üreteceklerini açıkladı

Elektrikli otomobil dünyasının her geçen gün gelişmesiyle birlikte eski markalardan da dönüşüm haberleri gelmeye başladı. Lamborghini ve Bugatti'den gelen elektriklenme hareketiyle birlikte yangın Ferrari'ye de sıçradı. Ferrari CEO'su yaptığı açıklama ile kullanıcılarını ikiye böldü. İşte elektrikli Ferrari hakkında yapılan açıklamalar...

Elektrikli otomobil dünyasının her geçen gün gelişmesiyle birlikte eski markalardan da dönüşüm haberleri gelmeye başladı. Lamborghini ve Bugatti'den gelen elektriklenme hareketiyle birlikte yangın Ferrari'ye de sıçradı. Ferrari Ceo'su yaptığı açıklama ile kullanıcılarını ikiye böldü. İşte elektrikli Ferrari hakkında yapılan açıklamalar…

"Ferrari köklerinden sapmaya istekli!" F1 sesli Ferrari'lerin sonu mu?

Bilindiği üzere Ferrari denince akla ilk olarak kırmızı renk ardından da Ferrari'lerin kendisine özgü Formula 1 otomobili tınıları gelir. Zaten birçok Ferrari sahibi de bu iki şeyden etkilenir ve hiç düşünmeden bir Ferrari sahibi olur. Fakat elektriklenme hareketiyle birlikte markalar köklerinden "sapmak" zorunda kalıyorlar. Çünkü elektrikli otomobil teknolojisi birçok şeyin unutulmasına ve otomobillerden kaldırılmasına sebep oluyor.

Bu konu da belki de en çok beklenen açıklama Ferrari Ceo'sundan geldi. Ferrari diğer markalar gibi elektrikli otomobil yolculuğuna çıkacağını ve Elon Musk gibi hızlı giden otomobiller üreteceklerini belirttiler. Bunlara ek olarak Ferrari ekibinin köklerinden sapma konusunda isteksizliklerinin olmadığını belirten CEO konuyla ilgili çalışmaların başladığını belirtti. Ayrıca Ferrari, İspanya'da üretilen ilk elektrikli Ferrari prototipi hakkında geri bildirimlerde de bulundu.

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Konuyla ilgili prototip hakkında muhtemelen tanıtımına kadar herhangi bir bilgi verilmeyecek. Ferrari CEO'su olabildiğince az bilgi vermenin peşinde. Ancak satış rakamlarına değindi. ve gelen bilgilerde Ferrari'nin ikinci çeyrek teslimatlarının %43'ünün hibritlerden oluştuğu bildirildi. Ayrıca Ferrari'nin bundan on yıl sonraki planlamaları yaparken elektrikli ve hibrit otomobillerin bu kadar hızlı yükseleceklerini hesaplayamadığı bildirildi.

İşin endüstri ve satış tarafında şirket mutlu olsa da Ferrari seven kullanıcılar karardan memnun değil. Ferrari gibi özel markaların v12 motorları, özel egzoz ve egzoz seslerinden vazgeçmeleri doğru bulunmuyor. Peki siz yakında tanıtılması beklenen elektrikli Ferrari modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…