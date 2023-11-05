Ferrari 2023 Bilançosu: Hibrit Satışlarında Patlama!

Elektrikli mi benzinli mi yoksa hibrit mi? Muhtemelen son 2 yıldır otomobil dünyasında en çok tartışılan konu bu. Bunların dışında bir de Toyota gibi markaların ilgilendiği hidrojen motorları ile Lamborghini'nin odak noktasına aldığı "sentetik yakıt" var. Peki gerçekten kim daha başarılı olacak? Bu soruya yanıt ararken Ferrari'nin yıl sonu bilançosuna bakmak bizlere fikir verebilir. İşte detaylar…

Ferrari hibrit satışlarında patlama yaşadı! İşte Ferrari 2023 bilançosu!

Bilindiği üzere yıl sonlarında özellikle de son 2 ayda markalar yıl sonu satış oranlarını ve gelirlerinin analizlerini yapar. Bu kapsamda İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari 2023 yılı son çeyrek ve genel bilanço raporunu açıkladı. Bu raporlarda özellikle son çeyrekteki hibrit otomobil satış oranları dikkat çekti.

Paylaşılan rapora göre Ferrari 2023 yılı son çeyreğinde toplamda 3 bin 188 adet araç teslim etti. Bu araçların ise yüzde 51,3'ü hibrit motora sahipti. Özellikle 296 ve SF90 serileri gibi plug-in hibrit modeller kullanıcılarının ilgi odağı durumunda. Bununla beraber Ferrari'nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız haberini dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır. (Bahsi geçen haberi okuduktan sonra bu habere devam etmenizi tavsiye ederiz. Buraya tıklayarak haberimize ulaşabilirsiniz.)

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Ferrari'nin yaptığı açıklamayı kısa bir özetle vermemiz gerekirse marka aldığı karar doğrultusunda yakın bir tarihte elektrikli otomobil üretmeye başlayacağını ve içten yanmalı motorlu Ferrari'lerin artık üretilmeyeceğini bildirmişti. Bu da özellikle egzoz sesi seven otomobilciler için üzücü bir habere işaret zira egzoz sesi kültürü Ferrari ile yayılmaya başlamıştır.

Bununla birlikte markanın son çeyrek raporlarında tarihte ilk kez yaşanan bir durum ortaya çıktı. İlk kez içten yanmalı motora sahip Ferrari'lerin satışları hibrit modellerin gerisinde kaldı. Bu bizlere şu soruyu yöneltiyor aslında: Ferrari elektrikli otomobillere geçmekle en doğru olanı mı yapıyor?

Buna antitez olarak Lamborghini tarafından yapılan açıklamayı da hatırlatmak isteriz. (Bahsi geçen haberi okuduktan sonra bu habere devam etmenizi tavsiye ederiz. Buraya tıklayarak haberimize ulaşabilirsiniz.) Lamborghini yaptığı açıklamada sentetik yakıtların geleceğini takip edeceklerini ve sentetik yakıtların ileride daha başarılı olacaklarını düşündüklerini belirtmişti. Bu da Lamborghini'nin köklerine sadık kalarak içten yanmalı v12 motorları üretmeye devam edeceklerini bize bildiriyor.

Konuyla ilgili olarak ortada 2 büyük süper otomobil üreticisi ve kararsız kalınan bir nokta var. Gelecek hangi tip motorlarda? Sizin görüşleriniz de bizim için önemli. Yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…