Fernando Muslera'da korkulan olmadı: Kırık yok

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın kolunda herhangi bir kırık olmadığını açıkladı.

Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kolunda darbeye bağlı çıkık oluşmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı eldivende çıkığa eşlik eden bir kırık olmadığı belirtildi.

"KIRIĞA RASTLANMADI"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır." denildi.

"YIRTIK, KANAMA VE ESNEME VAR"

Açıklamanın devamında, "Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.