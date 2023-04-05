Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, CHP ve İYİ Parti bazı iller için ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışmaya başladı. Fermuar modelinin gündem olmasının ardından vatandaşlar fermuar modelinin ne olduğunu araştırdı. Peki, Fermuar modeli nedir? Seçim fermuar modeli nasıl oluyor, ne demek?

CHP ve İyi Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi. CHP ve İyi Parti'nin fermuar modeli ile ilgili açıklamalarının ardından vatandaşlar fermuar modelinin ne olduğunu araştırdı. Arama motorlarında Fermuar modeli nedir? Seçim fermuar modeli nasıl oluyor, ne demek? soruları araştırıldı.

FERMUAR MODELİ NEDİR?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, CHP ve İYİ Parti bazı iller için ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışmaya başladı. İki partinin, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan 10 ilde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldığı öğrenildi. Buna göre 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı. Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.