Fermuar modeli nedir? 2023 seçim Fermuar modeli sistemi nedir?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, Millet İttifakı'yla ilgili kritik bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde "Millet İttifakı" isminin kullanılamayacağına karar verildi. Peki, Fermuar modeli nedir?

FERMUAR MODELİ NEDİR?

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı. Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre 16 ilin 9'unda CHP'nin adayı, 7'sinde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.