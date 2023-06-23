Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ferit Şahenk hakkında araştırmalar yapılıyor. Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk kaç yaşında, nereli? Ferit Şahenk hayatı ve biyografisi!

Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding'in kurucusu Ayhan Şahenk'dir. Filiz Şahenk adında bir kız kardeşi vardır. Aslen Niğde'li olan Ferit Şahenk İstanbul'da yaşıyor. Liseyi İsviçre"de okumuş, ardından üniversite eğitimi için Boston College'ı geçen Şahenk, 1987 yılında, Pazarlama ve İnsan Kaynakları bölümünden mezun oldu ve lisans sonrası eğitimini Harvard Üniversitesi"nin Owner/President yönetici programıyla tamamladı. 1988 yılında Manufacturers Hannover"da bankacılık stajı yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİNİ KURDU

Şahenk'in Türkiye'ye dönmesiyle beraber babası Ayhan Şahenk, bazı şirketlerin yönetim kurullarında görevler verdi. 1991 yılında, Garanti Menkul Kıymetler Şirketi'ni kurdu. 1994 yılına gelindiğinde, Garanti, Türkiye'deki en büyük menkul kıymetler şirketi haline geldi. Garanti Menkul Kıymetler Şirketi, 1994 yılında Doğuş Grubu'nun yatırım bankası haline geldi ve yeni kurulan bu bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Ferit Şahenk getirildi. 1990–1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Şahenk, 2001 yılının vefat eden babası Ayhan Şahenk'in yerine, Doğuş Holding'in başına getirildi.

ÜÇ BANKAYI TEK ÇATI ALTINDA TOPLADI

Doğuş Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, 2001 yılındaki finans krizini 7 sektörde 60 şirket ile çok zor atlattı. O zaman Osmanlı Bankası, Körfezbank ve Garanti Bankası adı ile 3 bankası varken hepsini Garanti Bankası adı altında birleştirdi.

''YILIN İŞ İNSANI ÖDÜLÜ''NE LAYIK GÖRÜLDÜ

2013 yılı itibariyle 3,4 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin iş adamlarından birisi olan Ferit Şahenk, 2010 yılında 160 katlı ve 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası "Burj Dubai" den bir daire satın aldı. 16 Mart 2013 tarihinde Ekonomist dergisinin geleneksel olarak verdiği "Yılın İş İnsanı Ödülü'' de Şahenk'in oldu. Forbes Dergisi'ne göre, şahsi serveti 2013 yılında 3,4 milyar dolar olan ünlü iş adamının Doğuş Holding bünyesinde 20 binden fazla da çalışanı bulunuyor.

EĞLENCE VE TURİZM SEKTÖRÜNE YATIRIMLAR YAPIYOR

Eğlence ve turizm alanında da önemli yatırımlar yapan Şahenk, İstanbul'daki önemli restoranların hisselerini satıl aldı ve Doğuş Grubu Nahita Restoran İşletmeciliği A.Ş. adlı bir şirket kurdu. Nusr-Et'de de hissesi olan ünlü iş adamı, satın aldığı restoranları ve bu alanda yapacağı yatırımları ''DREAM''(Doğuş Restoran, Eğlence ve Yönetim) bünyesinde toplamayı hedefliyor.

Amerikalı Diana Şahenk ile evli olan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in, ''Defne'' adında da bir kızı bulunuyor.