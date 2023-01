Ferit Odman Audi e-tron'la sessizliği duymanın yolunu arıyor

Audi'nin farklı yaşamanın bir yolunu arayan ve farklı hayat tarzları olan isimlerin hikayelerini paylaştığı video serisi 'Bir Yolunu Bul'un son konuğu caz bateristi ve besteci Ferit Odman oldu.

Audi'nin gelecek vizyonunu yansıtan ilerleme tutkusunu vurgulayan videoda Odman'a Audi e-tron eşlik ediyor.

Türkiye'nin özelikle tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehir ve bölgelerinde çekilen videoların her biri ilhamını Audi'nin felsefesinde de yer alan mükemmellik, inovasyon, büyüleyici, tutkulu, modern ve 'duygusal estetik'ten alıyor. Video serisinin son ayağı ise, Audi'nin gelecek vizyonunu yansıtan ilerleme tutkusunu yansıtıyor.

Müziğin duygusunun sessizlikle belirlendiğine dikkat çeken Ferit Odman, müziğini tamamlamak için ihtiyacı olan atmosferi D-Maris Bay'de yakalıyor ve bu yolculuğunda kendisine Audi e-tron eşlik ediyor.

Her eserin bir yolculuk gibi olduğunu söyleyen ve bu yolculuk serüveninde yalnız olmadığımızı söyleyen Ferit Odman "Hayatın başlangıcından bu yana durmayan bir ritim var. Bizi bu ritme bağlayan şey sessizlik. Onu duyamadığım her ritim eksik kalıyor. Aslında müziğin duygusunu da sessizlik belirlıyor. Doğada sesler kusursuz bir ahenkle yankılanıyor. Ne eksik ne fazla. Her şey muhteşem bir ritmin parçası olmak için hareket ediyor. Tüm hikaye, her vuruşun ardından gelen kısacık bir anda saklı. Ben de müziğim için sessizliği duymak amacıyla yola çıktım" diyor.

Audi Türkiye'nin "Bir Yolunu Bul" video serisinde daha önce, Kendini Keşfetmenin, Tasarlamanın, Hayal Etmenin, Ulaşmanın, Ruhunu Beslemenin bir yolunun anlatıldığı videolar paylaşılmıştı.

