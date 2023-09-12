Ferit Kaya Yargı dizisine mi giriyor ve Yargı Can kimdir merak ediliyor. Ekranların sevilen ödüllü oyuncusu Ferit Kaya Yargı dizisine dahil oluyor mu soruları gündeme geliyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Peki, Ferit Kaya Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler alıyor. Ferit Kaya Yargı dizisine mi giriyor ve Yargı Can kimdir soruları gündeme geliyor. Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ferit Kaya Yargı dizisine mi giriyor? Yargı Can kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FERİT KAYA YARGI DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Ferit Kaya katıldı. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaya, Yargı'da "Can" rolünü canlandıracak. Yeni sezonu merakla beklenen dizide 5 yıllık bir zaman atlamasının yaşanacağı konuşuluyor.

YARGI CAN KİMDİR?

Ekranların sevilen ödüllü oyuncusu Ferit Kaya, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Kaya dizide "Can" rolünü oynayacak.

FERİT KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü bitirdikten Kaya, çeşitli sinema filmleri ve televizyon kanallarında gösterilen dizi filmlerde rol aldı. Ferit Kaya, 2006 yılından itibaren Erkekler Ağlama, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kötü Yol, Bir Deli Rüzgâr, Kuzgun, 7. Koğuştaki Mucize, Çukur, Mavera: Hace Ahmed Yesevi, Fatma, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birçok film ve dizide oynadı. Başarılı oyuncu rolleriyle 19. Ankara Film Festivali - 2008 Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, 14. ÇASOD 'En İyi Oyuncu' Ödülleri - 2007 gibi pek çok ödül almıştır.