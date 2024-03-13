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Ferit Gürsoy kimdir? Zafer Partisi Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Ferit Gürsoy kaç yaşında, nereli?

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Ferit Gürsoy kimdir? Zafer Partisi Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Ferit Gürsoy kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi, Bursa-Yıldırım Belediye Başkanlığı için Ferit Gürsoy'u aday gösterdi. Peki, Ferit Gürsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayının Ferit Gürsoy olacağını duyurmuştu. Peki, Ferit Gürsoy kimdir? Zafer Partisi Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Ferit Gürsoy kaç yaşında, nereli?

FERİT GÜRSOY KİMDİR?

Ferit Gürsoy, Zafer Partisi'nin Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Bursa Gündem Politika Haberler

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