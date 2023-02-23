DHA tarihinin en çok ödül alan muhabiri unvanını elinde bulunduran Ferit Demir Çağdaş Gazeteciler Derneğinin, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Rafet Genç Haber ödülü, Yılın Haber ödülü, Cem Emir Sabahattin Yılmaz Haber ödülü gibi çeşitli ödüller aldı. Peki, Ferit Demir kimdir, kaç yaşında? Ferit Demir nereli? Ferit Demir hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun yıllardır Doğan Haber Ajansı'nın Tunceli muhabirliğini yapan gazeteci Ferit Demir, 2018 yılında CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. Hayatı araştırılan Ferit Demir merak edilen kişiler arasında yer aldı. Peki, Ferit Demir kimdir, kaç yaşında? Ferit Demir nereli? Ferit Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FERİT DEMİR KİMDİR?

Demirören Haber Ajansı Tunceli Muhabiri Ferit Demir, 21 yıldır görev yaptığı DHA ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Uzun yıllardır Doğan Haber Ajansı'nın Tunceli muhabirliğini yapan gazeteci Ferit Demir, 2018 yılında CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.

1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi Tunceli muhabiri olarak mesleğe başlayan Ferit Demir, 2000 yılına kadar Tunceli'de görev yapan tek gazeteci oldu.

ÇGD'nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik ödülü,ÇGD'nin yılın Haber'>haber ödülünü aldı.

1970 Tunceli-Pertek doğumlu olan Ferit Demir İstanbul'da lise öğreniminden sonra bir süre reklam şirketinde çalıştı. 1993 yılında Milliyet Gazetesinin Tunceli muhabiri olarak göreve başladı. Serbest Gazeteci olarak Milliyet Gazetesinin Tunceli muhabirliği ile birlikte Cumhuriyet gazetesinin de uzun yıllar Tunceli muhabirliğini yaptı. 1994 -1999 yılları arasında Reuters haber ajansı ve BBC için de bölgeden haberler yaptı. 1999 yılında Hürriyet Haber Ajansı ve Milliyet Haber Ajansının birleşmesi ile kurulan Doğan Haber Ajansı'nın Tunceli Muhabirliğini 21 yıl boyunca kesintisiz sürdürdü. Doğan Haber Ajansında çalıştığı sırada Türkiye gündeminde aylarca konuşulan birçok habere imza attı. DHA tarihinin en çok ödül alan muhabiri unvanını elinde bulunduran Ferit Demir Çağdaş Gazeteciler Derneğinin, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Rafet Genç Haber ödülü, Yılın Haber ödülü, Cem Emir Sabahattin Yılmaz Haber ödülü ve Türkiye'deki birçok gazeteci örgütü ile bir çok kurum tarafından onlarca gazetecilik ödülüne layık görüldü.