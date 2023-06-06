Feridun Yılmaz kimdir? Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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FERİDUN YILMAZ KİMDİR?
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Feridun Yılmaz, daha önce Rektör Yardımcılığı ve Dekanlık görevini yürüttü.