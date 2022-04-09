Feridun Kunak kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Dr. Feridun Kunak nereli, biyografisi!

ESKİŞEHİR (Haberler.com) - Sevilen kişiliği ve sempatik halleriyle hastalıklara alternatif çözüm getiren Feridun Kunak merak konusu oldu. PekiFeridun Kunak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Dr. Feridun Kunak ne iş yapıyor? Dr. Feridun Kunak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FERİDUN KUNAK KİMDİR?

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Kırım Türklerinden olan ailesi Eskişehir'den Ankara'ya gelip yerleşmişler. Ankara'da Kaleiçi, Cebeci, Aydınlıkevler'de yaşamıştır. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.

Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açtı ve zaman içerisinde kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır. haberler.com

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