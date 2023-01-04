Usta oyuncu Nur Sürer, ilk bölümden beri yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden ayrıldı. Oyuncunun vedasının ardından oynadığı karakter için gazetelere ölüm ilanı verildi. Merak edilenler arasında ise Feride İpekoğlu öldü mü? Feride İpekoğlu kimdir? soruları yer aldı.

FERİDE İPEKOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Nalan'a gizli saklı olan bütün sırları bir bir anlatan Feride ölüyor. Usta oyuncu 29 Aralık günü yayınlanacak olan 63. bölüm ile sevenlerine veda ediyor. Ekip arkadaşları ünlü oyuncuya son sahnesinde kutlama yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm ilanının Nur Sürer'den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şaşırdığı öğrenildi. Camdaki Kız dizisinden ayrılan Nur Sürer, Ay Yapım'ın Aile dizisiyle anlaştı. Anlaşmasına haftada 3 gün çalışma kuralı ekleten Nur Sürer, buna rağmen çok fazla sahne yazıldığı için haftada 4, bazen de 5 gün çalıştığı Camdaki Kız'ın ardından birkaç hafta dinleneceği de konuşulanlar arasında. İzmir sahneleri çekilen Aile dizisi setine önümüzdeki günlerde çıkacak olan Sürer, bu arada Berkun Oya'nın kara komedi türündeki Netflix dizisi Çocuk'a konuk olacak ve Menderes Samancılar'ın eşine hayat verecek. Çocuk da ayrıca Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut ile Settar Tanrıöğen de karı kocayı canlandıracak.

FERİDE İPEKOĞLU KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde başrol olan Nalan'ın annesi karakterini oynayan kişidir. Feride karakterini Nur Sürer canlandırıyor.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

KARİYERİ

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2020 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü

2002 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Sır Çocukları

1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Uçurtmayı Vurmasınlar

1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Bir Günün Hikayesi

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER VE FİLMLER

Bereketli Topraklar Üzerinde

Ayna

Bir Aşk Hikayesi

Ihlamurlar Altında

Asi

Herşeye Rağmen

Lale Devri

Sultan

Tatar Ramazan

Bana Artık Hicran De

Bir Litre Gözyaşı

Çukur

Camdaki Kız