Feribot seferleri iptal mi edildi? 20 Kasım AFAD'dan sarı kod uyarısı!

Feribot seferlerinin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara ve Ege'de, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'de, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı. Vatandaşlar, hangi feribot seferlerinin iptal olacağını araştırıyor. Peki, Feribot seferleri iptal mi edildi? İşte, 20 Kasım Meteoroloji'den sarı kod uyarısı!

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'de, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, ağaç/direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.