Türk sinemasında yer etmiş isimler arasında yer almakta olan Feri Cansel kimdir? Merak ediliyor ve arama motorları üzerinde ölüm sebebi sık sık araştırılıyor. Peki, Zümrüt Cansel`in annesi olarak bilinen Feri Cansel kimdir? Feri Cansel neden öldü, ölüm sebebi ne? Feri Cansel hayatı ve biyografisi!

İşlenen cinayet ile birlikte hayatını kaybeden Feri Cansel kimdir? Merak ediliyor. Türk sinemasında yer alan isimlerden birisi olan Feri Cansel neden öldü, ölüm sebebi ne? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Zümrüt Cansel`in (İlter Özcan ya da sahne adıyla Zümrüt Cansel) annesi olarak bilinen Feri Cansel kimdir? Feri Cansel neden öldü, ölüm sebebi ne? Feri Cansel hayatı ve biyografisi!

FERİ CANSEL KİMDİR?

Türk sinemasının seks filmleri furyasına girdiği 1974-1978 yıllarında yıldızı parlamış bir sinema oyunucusudur. Kariyerine daha olağan filmlerde, çoğu kez şuh kadınları oynayarak başlamışsa da zamanla "B" tipi erotik filmlerin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. Bu konumuyla Zerrin Egeliler, Arzu Okay, Zerrin Doğan, Figen Han gibi aktrislerle aynı kulvardadır.

1944 yılında Lefkoşa'da doğan Feri Cansel sonradan Birleşik Krallık vatandaşı olmuştur. Türkiye'ye geldikten sonra daha kolay iş bulabilmek için bir apartman görevlisi ile bir formalite evliliği yapmıştır. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun piyasa filmlerinde rol aldıktan sonra, ismini 1970'lerde erotik filmlerle duyurmuştur. Erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmiştir.

FERİ CANSEL NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Zümrüt Cansel`in annesi olan Feri Cansel, 2 Eylül 1983 tarihinde Lefkoşa da nişanlısı Melih Ük tarafından öldürüldü.