Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Feri Cansel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Feri Cansel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Feri Cansel kimdir? Feri Cansel kaç yaşında, nereli? Feri Cansel hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Feri Cansel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Feri Cansel'in hayatını araştırıyor. Peki, Feri Cansel kimdir? Feri Cansel kaç yaşında, nereli? Feri Cansel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FERİ CANSEL KİMDİR?

Feriha Cansel (7 Temmuz 1944, Lefkoşa - 2 Eylül 1983, İzmir), Türk oyuncu. Türk sinemasının seks filmleri furyasına girdiği 1974-1978 yıllarında yıldızı parlamış bir sinema oyunucusudur. Kariyerine daha olağan filmlerde, çoğu kez şuh kadınları oynayarak başlamışsa da zamanla "B" tipi erotik filmlerin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. Bu konumuyla Zerrin Egeliler, Arzu Okay, Zerrin Doğan, Figen Han gibi aktrislerle aynı kulvardadır. 1944 yılında Lefkoşa'da doğan Feri Cansel sonradan Birleşik Krallık vatandaşı olmuştur. Türkiye'ye geldikten sonra daha kolay iş bulabilmek için bir apartman görevlisi ile bir formalite evliliği yapmıştır. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun piyasa filmlerinde rol aldıktan sonra, ismini 1970'lerde erotik filmlerle duyurmuştur. Erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmiştir. Zümrüt Cansel`in annesi olan Feri Cansel, 2 Eylül 1983 tarihinde Lefkoşa da nişanlısı Melih Ük tarafından öldürüldü.