Ferhat Tüysüz kimdir? Zafer Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Ferhat Tüysüz kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Trabzon Belediye Başkan adayı ise Ferhat Tüysüz oldu. Vatandaşlar, Ferhat Tüysüz'ün kim olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, Ferhat Tüysüz'ün biyografisi ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar araştırılıyor. Peki, Ferhat Tüysüz kimdir?

FERHAT TÜYSÜZ KİMDİR?

31 Mart Yerel Seçimlerinde Trabzon Belediye Başkan adayı olan Ferhat Tüysüz'ün kim olduğu merak ediliyor. Ferhat Tüysüz Zafer Partisi'nden aday olmuştur.