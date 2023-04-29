Eski MHP Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan kimdir, neden öldü soruları gündeme geliyor. MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırıya uğramanın ardından neden öldü ve kimdir merak ediliyor. Peki, Ferhat Özcan kimdir, neden öldü? MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırıya uğradı!

Ankara'da bir MHP'li daha cinayete kurban gitti! Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürerken, MHP'li bir isim daha katledildi. Ferhat Özcan kimdir, neden öldü ve MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırıya nasıl uğradı merak ediliyor. Ferhat Özcan kimdir, neden öldü? MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırıya uğradı! Detaylar haberimizdedir…

MHP'Lİ FERHAT ÖZCAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürerken, MHP'li bir isim daha katledildi. Eski MHP Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan, aralarında husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Özcan'la aralarında kişisel husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. olduğu öğrenildi.

FERHAT ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Başkent'te MHP'yi sarsan bir cinayet daha işlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Özcan hayatını kaybederken, Mehmet Ersin E. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.