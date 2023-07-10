Ferhat Muğurtay kimdir?

Ferhat Muğurtay, 12 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu girişimci, iş adamı, organizatör, reklamcı, yayıncı, yazılımcı, medya sahibi. Gelin Damat Dergisi kurucusu ve imtiyaz sahibi. Aynı zamanda GelinDamat.com ve EvlilikMarket.com'un sahibi, Türk İş Kadınları kurucusu ve imtiyaz sahibidir.

Ferhat Muğurtay, 12 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu girişimci, iş adamı, organizatör,reklamcı, yayıncı, yazılımcı, medya sahibi. Gelin Damat Dergisi kurucusu ve imtiyaz sahibi. Aynı zamanda GelinDamat.com ve EvlilikMarket.com'un sahibi, Türk İş Kadınları kurucusu ve imtiyaz sahibidir.

Vizyoner kişiliğiyle evlilik sektörüne kazandırdığı ilklerle öne çıkan Ferhat Muğurtay'ın ailesi aslen Diyarbakır'lıdır. Asıl ismi Ferat Muğurtay'dır. 2002 yılında hayatını birleştirdiği Melike Muğurtay ile evlidir ve iki kız çocuğu sahibidir. Bakırköy'de 11 yıl, doğum yeri Bahçelievler'de 35 yıldır yaşamaktadır. Ayrıca Heybeliada'da 30 yıldır,Tekirdağ'da4 yıldır eşzamanlı ikamet etmektedir.

İŞ YAŞAMINA AİT DETAYLAR

İktisat fakültesini ikinci sınıfta bırakarak 19 yaşında şirket kurup önce tekstil ve sonrasında kuyumculuk sektörlerinde ticarete atıldı.

1996 yılında kurmuş olduğu Paşa Giyim Kuyumculuk Bilgisayar Telekomünikasyon San.Tic. Ltd.Şti.'nin 2023 yılında halen Yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. 2022 yılında kurmuş olduğu Gelin Damat Medya Yayıncılık Anonim Şirketi'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ferhat Muğurtay, kuyumculuk sektöründe ürettikleri alyansları evlenecek çiftlere pazarlamak istiyordu ama reklam verebileceği bir portal yoktu. Bu amaçla 2003 yılında evlilik sektörü portalı GelinDamat.com'u kurdu. İlk yılında Türkiye'nin önde gelen bir ev aletleri firmasından gelen reklam bütçesi, reklamcılık yönünde ilerlemesini teşvik etti ve bu yöndeki çalışmalara yoğunlaştı. O yıllarda firmaların web siteleri yoktu. Kendini geliştirdi ve sektörün önde gelen firmalarının web sitesi tasarımlarını kendi yaptı, hosting hizmetleri verdi.

2004 yılında gelecekte e-ticaretin etkin olacağını görüp Türkiye'nin ilk online alışveriş sitelerinden EvlilikMarket.com kurdu. Sitede evlilik hazırlığında ihtiyaç olan binlerce ürünün online satışını sağladı.

Ferhat Muğurtay, 2009 yılında Anavatan Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Seçim sonrası Anavatan Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Demokrat Partiİstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Sonrasında etkin siyaseti bıraktı.

2005 yılında Gelin Damat Dergisi'ni kurdu. 3. yılında yaşanan kriz nedeniyle 2009 yılında iflas yaşadı. Bir sene ara verdikten sonra sıfırdan başlayıp öncelikle dergi çalışmalarına yoğunlaştı. Derginin Türkiye geneli ve Kıbrıs'ta tüm D&R, Migros ve gazete bayilerinde satışını sağladı. Gelinlik firmalarına saraylarda ünlü isimlerle moda çekimleri gerçekleştirdi. Derginin reklam pazarlama, grafik,matbaa gibi tüm aşamalarını bizzat üstlenerek Gelin Damat Dergisi'nikısa zamanda sektörün zirvesine taşıdı. Hızla büyüyen Gelin Damat Dergisi'ninAvrupayayın haklarını2020 yılında Almanya menşei bir firmaya franchise olarak verdi.

2016 yılında Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı ismiyle Çırağan Sarayı, Adile Sultan Sarayı gibi özel mekanlarda tanınmış isimlerle, 51 modacıya gelinlik defilesi organizasyonu yapmaya başladı.Aynı gün 51 modacının ayrı ayrı defilesinin gerçekleştiği sıra dışı proje 2023 yılında Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde 7. kez düzenlendi.Gelinlik modasına yön veren defile ikinci yıl Türkiye'nin, sonrasında Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesi unvanına sahip oldu.

2017 yılında kurduğu kişiye özel lüks anı defterleri üretimi yapan Benim Anı Defterim firması ise düğün mekanları ve otellere toptan ve perakende anı defteri satışı yapıyor.

Sektörde otorite olan Gelin Damat Dergisi'nin, 2018 yılında sektörün başarılı kişi ve kurumlarına ödüllendirmesi zamanı gelmişti. Ferhat Muğurtay beklenenin üzerinde görkemli ödül törenleri düzenleyerek sektör profesyonellerini yine şaşırtmayı başardı. Gelin Damat Dergisi Ödülleri aralıksız 6 yıldır düzenleniyor ve Türkiye'nin en prestijli ödül törenleri arasında yer alıyor.

2021 yılında kadının iş dünyasındaki varlığını ve gücünü göstermek, iş kadınları arasında ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının oluşmasına ve güçlenmesini sağlamak amacıyla, Türk İş Kadınları markasını kurdu. Turkiskadinlari.com ile dijital ortamda, Türk İş Kadınları Rehberi isimli basılı yayın ile iş kadınlarının biyografilerini çıkardığı dergide yayınladı. Çırağan Sarayı ve Adile Sultan Sarayı'nda düzenlediği Türk İş Kadınları Plaket Töreni organizasyonu ile iş kadınları arasında network oluşmasına katkı sağlıyor.

Girişimcilikte sınır tanımayan Ferhat Muğurtay, 2022 yılı ortalarında Gelin Damat Düğün Davet ve Gelin Damat Wedding markalarını kurdu ve franchise vermeye başladı. Farklı bir iş modeli ile kendine ait şubesi olmadan kısa zamanda düğün salonu ve otellerle birlikte beş franchise şubeye ulaştı.

Ferhat Muğurtay 2003 yılından günümüze tüm girişimlerini sürdürmektedir.