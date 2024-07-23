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Ferhat Gündoğdu kimdir? TFF Hakem Kurulu Başkanı kim oldu? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. Gündoğdu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ferhat Gündoğdu kimdir sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Ferhat Gündoğdu kimdir? TFF Hakem Kurulu Başkanı kim oldu? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı. 19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı. Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

Ferhat Gündoğdu kimdir? TFF Hakem Kurulu Başkanı kim oldu? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

Federasyondan yapılan açıklama ve Gündoğdu'nun ekibinde yer alan isimler şu şekilde; "Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı

GÖREVE GERİ DÖNDÜ

Daha önce Nihat Özdemir döneminde MHK başkanlığı yapan Gündoğdu, Nisan 2022'de görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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