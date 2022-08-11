Geçtiğimiz yıllarda Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan çatışmada şehit düşen Ferhat Gedik kimdir? Ne zaman ve nasıl şehit oldu?

İnternet üzerinde sıkça merak edilen konulardan birisi olan Ferhat Gedik kimdir sorusu? Sorulmaya devam ediyor. Şehadetinin 5. yılında anılmaya ve araştırılmaya devam ediyor. Filmlere konu olan bu kahramanlık hikayesi birçok insan tarafından ilgi görmekte. Ferhat Gedik ve Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de şehit oldu. Peki Ferhat Gedik kimdir? nasıl şehit oldu?

FERHAT GEDİK KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da doğmuştur ve Askeri okul eğitimi de almıştır.

NE ZAMAN VE NASIL ŞEHİT OLDU?

Ferhat Gedik, Eren Bülbül ile 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit oldu. Eren Bülbül'ü koruma amacıyla kendisini siper eden şehidimiz, 41 kurşunla şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

Bülbül ve Gedik'in kanı yerde kalmadı

Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.

Şehadetinin 5. yılınd Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.