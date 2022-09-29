Eczacıbaşı ve Hırvatistan kadın millî takımını çalıştıran Türk voleybol antrenörüdür. Peki, Ferhat Akbaş kimdir? Ferhat Akbaş kaç yaşında, nereli? Ferhat Akbaş hayatı ve biyografisi nedir?

2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı. Peki, Ferhat Akbaş kimdir? Ferhat Akbaş kaç yaşında, nereli? Ferhat Akbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

1986 doğumlu Ferhat Akbaş, eski bir voleybol oyuncusu. 2004'te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini, Galatasaray'da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sırasıyla VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı.

Genç antrenör 2015-2016 sezonunda A Milli Voleybol Takımı'nın başında yer alırken, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak yer aldı.

Ferhat Akbaş'ın başarıları şöyle:

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2013 Akdeniz Oyunları - Gümüş Madalya

2014 Avrupa Ligi - Altın Madalya

2015 Montreux Volley Masters - Altın Madalya

2015 Avrupa Oyunları - Altın Madalya

2015 U-23 Dünya Kupası - Gümüş Madalya

2016 Montreux Volley Masters - Bronz Madalya

2017 Asya Şampiyonası - Altın Madalya

KULÜP BAŞARILARI

2012 Çin Ligi - Şampiyon

2013 ve 2014 Türkiye Kupası - Şampiyon

2013 ve 2014 Türkiye Ligi - Şampiyon

2013 ve 2014 Türkiye Süper Kupa - Şampiyon

2013 Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyon

2013 Şampiyonlar Ligi - Şampiyon

2014 Şampiyonlar Ligi - İkincilik

2015 Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük

2017 ve 2019 Romanya Ligi - İkincilik

2018 Romanya Ligi - Şampiyon

2018 Romanya Kupası - Şampiyon

2019 Polonya Süper Kupa - Şampiyon

2020 ve 2021 Polonya Kupası - Şampiyon

2020 ve 2021 Polonya Ligi - Şampiyon