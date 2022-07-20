Ferencvaros - Slovan Bratislava ne zaman hangi kanalda? Ferencvaros - Slovan Bratislava şifresiz mi? Ferencvaros - Slovan Bratislava hakemi kim?
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UEFA Şampiyonlar maçında takımın son durumunu görmek isteyen Botev Plovdiv - APOEL karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ferencvaros - Slovan Bratislava öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Botev Plovdiv - APOEL karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ferencvaros - Slovan Bratislava şifresiz mi? Ferencvaros - Slovan Bratislava hakemi kim? Ferencvaros - Slovan Bratislava ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
FERENCVAROS - SLOVAN BRATİSLAVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Botev Plovdiv - APOEL, UEFA Şampiyonlar maçı, 20-07-2022 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.
FERENCVAROS - SLOVAN BRATİSLAVA HANGİ KANALDA?
Botev Plovdiv - APOEL UEFA Şampiyonlar maçı Bilyoner TV kanalından yayınlanacak.