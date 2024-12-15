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Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Ferdi Tayfur hasta mı, sağlık durumu ne?

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Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ferdi Tayfur hastamı, sağlık durumu ne?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 2020 yılında diyaliz tedavisi gören sanatçıya 55 yaşındaki oğlundan böbrek nakli yapılmıştı. Ferdi Tayfur hastamı, sağlık durumu ne?

FERDİ TAYFUR HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NE?

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

2020 yılında diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a, 55 yaşındaki oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

Ferdi Tayfur hasta mı, sağlık durumu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı
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