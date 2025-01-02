Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?
Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?
Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?
FERDİ TAYFUR ÖLÜMÜ
Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.
Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Tayfur, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş, Medical Park Antalya Hastanesinde tedaviye alınmış, ameliyat edilmişti.
FERDİ TAYFURFİLMLERİ
1976 Ferdi 77
1977 Batan Güneş
1978 Son Sabah
1979 Yuvasız Kuşlar
1980 Nisan Yağmuru
1981 İnsan Sevince
1982 Ben De Özledim
1983 Sen De Mi Leyla
1984 Yaktı Beni
1985 Kurtuldum
1986 Haram Oldu
1987 İçimde Bir His Var / Ya Benimsin Ya Toprağın
1988 Naz Etme / Canına Okuyacağım
1989 Allah'ım Sen Bilirsin
Gülhane'den Sevgilerle Konser albümü
1990 Hoşçakal
1991 Gelirsen / Bana Da Söyle
1992 Prangalar
1994 Mor Güller / Fadime'nin Düğünü
1995 Dünya / Bir Şarkı Seç Kendine
1996 Zaman Tüneli Arşiv 1
1997 Of Dağlar
1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2
1999 Yoksun / Kör Talih
Zengin Olursam
2001 Zaman Tüneli Arşiv 3
2002 İnceden
2003 Durun Ayaklarım
Yandı Gönlüm Maxi Single
2004 Bir Demet Gül
2006 Aşkın Cezası
2007 Gençliğimin Şarkıları
2009 Boynu Bükük Şarkılarım