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Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?

Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?
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Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı?

FERDİ TAYFUR ÖLÜMÜ

Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Tayfur, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş, Medical Park Antalya Hastanesinde tedaviye alınmış, ameliyat edilmişti.

FERDİ TAYFURFİLMLERİ

1976 Ferdi 77

1977 Batan Güneş

1978 Son Sabah

1979 Yuvasız Kuşlar

1980 Nisan Yağmuru

1981 İnsan Sevince

1982 Ben De Özledim

1983 Sen De Mi Leyla

1984 Yaktı Beni

1985 Kurtuldum

1986 Haram Oldu

1987 İçimde Bir His Var / Ya Benimsin Ya Toprağın

1988 Naz Etme / Canına Okuyacağım

1989 Allah'ım Sen Bilirsin

Gülhane'den Sevgilerle Konser albümü

1990 Hoşçakal

1991 Gelirsen / Bana Da Söyle

1992 Prangalar

1994 Mor Güller / Fadime'nin Düğünü

1995 Dünya / Bir Şarkı Seç Kendine

1996 Zaman Tüneli Arşiv 1

1997 Of Dağlar

1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2

1999 Yoksun / Kör Talih

Zengin Olursam

2001 Zaman Tüneli Arşiv 3

2002 İnceden

2003 Durun Ayaklarım

Yandı Gönlüm Maxi Single

2004 Bir Demet Gül

2006 Aşkın Cezası

2007 Gençliğimin Şarkıları

2009 Boynu Bükük Şarkılarım

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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