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Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak?

Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak?
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Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi, Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak?

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak?

FERDİ TAYFUR CENAZE NAMAZI NEREDE, NE ZAMAN KILINACAK?

Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Ferdi Tayfur cenaze namazı nereden, ne zaman kılınacak?

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Tayfur, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş, Medical Park Antalya Hastanesinde tedaviye alınmış, ameliyat edilmişti.

Ferdi Tayfur cenaze program:

MESAM Başkanı Recep ERGÜL, yaptığı yazılı açıklamada, Ferdi TAYFUR 'un cenaze töreni ile ilgili şu bilgileri verdi.

İlk tören, 04 Ocak Cumartesi Saat 12.00 de MESAM tarafından AKM 'de yapılacaktır.

Ferdi TAYFUR 'un cenazesi, AKM deki törenin ardından ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camiinden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecektir.

Bütün sevenlerini ve dostlarını, vedalaşmak üzere 04 Ocak Cumartesi Saat 12.00 de AKM de ( TÜRK TELEKOM OPERA SALONU)yapılacak törene bekliyoruz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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