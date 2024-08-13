Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?

Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lillemaçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ferdi neden yok?Ferdi sakat mı, TRANSFER mi olacak?

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'denizleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Lille maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE LİLLE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Lille maçı 11'leri belli oldu:

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lille maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FERDİ NEDEN YOK?

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" denildi.