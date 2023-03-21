Fenerbahçe'nin oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun hangi takıma gideceği merak ediliyor. Futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları ise Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumu merak ediliyor. Arama motorlarında ise Ferdi Kadıoğlu Napoli'ye mi gidiyor? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidecek? soruları aratılıyor.

FERDİ KADIOĞLU NAPOLİ'YE Mİ GİDİYOR?

Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı. İtalyan ekibi, Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG'ye satışından 180 milyon euroyu kasasına koyabilirse, Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek. Milli futbolcu bu bedele satılması durumunda Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı isim olacak. Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia, müthiş futboluyla kendine hayran bırakıyor. Gürcü futbolcu için PSG'nin 180 milyon euroluk bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacağı söyleniyor. 180 milyon euroluk satışın yapılması durumunda ise Napoli'de listenin başında Ferdi Kadıoğlu var. İtalyan ekibi, yarattığı bütçe ile Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euroluk bonservis bedelini verebilecek. Milli futbolcu böylece Süper Lig'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu olacak.