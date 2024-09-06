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Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?

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Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, Premier League ekibi Brighton & Hove Albion'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Peki, Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izleme linki var mı? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?

adıoğlu, İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion ile 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Kadıoğlu'nun 30 milyon € karşılığında Brighton'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Peki, Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izleme linki var mı? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?

FERDİ KADIOĞLU MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Brighton-Ipswich Town Maçı, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Brighton-Ipswich Town Maçı, saat 17:00 başlayacak.

Brighton ile Ipswich Town arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Brighton ve Ipswich Town, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak.

Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?

BRİGHTON'DA FERDİ KADIOĞLU KADRODA MI?

Maçın kadroları açıklanmadı.

SAKATLIĞI VAR

Ferdi Kadıoğlu Türkiye'nin Galler ve İzlanda maçı kadrolarında yer almıyor. Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı nedeniyle Milli Takım'a çağrılmadığı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Galler maçında oynayamayacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ile ilgili bilgi verilmedi. Tahmini sahalara dönüş tarihi olarak 10 Eylül 2024 tarihi açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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