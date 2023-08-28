Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Twente maçı sonrası yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı. Kadıoğlu'nun MR sonuçlarına göre sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi. Peki, Ferdi Kadıoğlu kaç maç yok? Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu nedir?

Sezona fırtına gibi başlayan Süper Lig devi Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Twente karşılaşmasının ardından sakatlandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Arama motorlarında ise Ferdi Kadıoğlu kaç maç yok? Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu nedir? soruları aratıldı.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Twente maçı sonrası yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı. Kadıoğlu'nun MR sonuçlarına göre sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi. Başarılı oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

'UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.'

İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.