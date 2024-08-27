Ferdi Kadıoğlu hangi takımda 2024? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu, nereye gitti?

Ferdi Kadıoğlu hangi takımda? Fenerbahçe'de uzun yıllardır forma giyen Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'e transfer oldu. Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu, nereye gitti? merak edildi. Peki, Ferdi nereye gitti, hangi kulübe transfer oldu? Detaylar...

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Ferdi Kadıoğlu 7 Ekim 1999, Arnhem doğumlu, Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Brighton'da forma giymektedir.

FERDİ KADIOĞLU NEREYE GİTTİ?

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Ferdi, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

14 Temmuz 2018 tarihinde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından €1.40M bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fenerbahçe'nin U21 takımında formaya giymeye başladı. Fenerbahçe'nin U21 takımında toplam 10 maça çıktı. 20 Aralık 2018 tarihinde Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil oldu. Böylece Ferdi, Fenerbahçe A takımıyla ilk resmî maçına çıkmış oldu.

2019-20 sezonunda takımın başına Ersun Yanal'ın geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı.

19 Ağustos 2019 tarihinde Gazişehir ile oynanan birinci hafta maçının 77. dakikasında sakatlık geçiren Victor Moses'ın yerine oyuna dahil olan Ferdi, 88. dakikada takımın 5. golünü attı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol oldu. Fenerbahçe, maçı 5-1 kazandı.

24 Ağustos 2019 tarihinde ise İstanbul Başakşehir ile oynanan maçın 55. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine dahil olan Ferdi, 90+3. dakikada Nebil Dirar'a asist yaptı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla yaptığı ilk asist oldu. Fenerbahçe bu son dakika golüyle maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

24 Şubat 2022 tarihinde Slavia Praha ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında bacağına aldığı darbe sonucunda sakatlık geçirdi ve 28. dakikada oyundan çıktı. Sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma olan Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.

Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber 3-5-2 sisteminin kanat bek pozisyonunda görev almış ve savunma yönünü geliştirmiştir. Performansıyla takdir toplayan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda, Kanada ve Türkiye millî takımlarından davet almış, Türkiye'yi seçmiştir. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından İsmail Kartal göreve gelmiş, Fenerbahçe istikrarlı bir şekilde yükselirken bu durumda Ferdi Kadıoğlu'nun büyük payı olmuştur. Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamlamış, Ferdi Kadıoğlu sağ ve sol bekte görev almış, sezonu Süper Lig'de 28 Maç 2 Gol 1 Asist, Avrupa Kupalarında 7 Maçta 1 Gol 3 Asist, Türkiye Kupasında ise 1 Maça çıkarak tamamlamış, toplamda 38 Maçta 3 Gol 3 Asist yapmış, bu maçlarda 6 kez sarı kart görmüştür.

Fenerbahçe'de yeni sezonda Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus ile anlaşmıştır. Ferdi Kadıoğlu kanat bek pozisyonunda oynatılmış ve takım kaptanlarından olmuştur. Ferdi, Jorge Jesus yönetiminde de teknik adamın ilk tercihi olmuştur ve sıklıkla forma giymiştir. Yeni sezonda ilk golünü Süper Lig'de Kayserispor ağlarına uzaktan şık bir golle kaydetmiştir. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Kulübü ile Türkiye Kupasını kazanarak kariyerindeki ilk kupayı kazanmıştır.

5 Temmuz 2023 tarihinde İsmail Kartal ile anlaşılmıştır. İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 sisteminde sol bek pozisyonunda birinci tercihi olmuştur. Zaman zaman sağ bek pozisyonunda da görev almıştır. Sezonun yeni transferi Dušan Tadic ile sahanın sol tarafında iyi bir uyum sağlamışlardır. Fenerbahçe'nin o sezon 99 puan toplamasında büyük bir payı olmuştur. 2023-2024 sezonunda toplam 51 maça çıkmıştır. Süper Lig'de 37 Maç 1 Gol 4 Asist, Konferans Ligi Elemelerinde 5 Maç 1 Gol 1 Asist, Konferans Liginde 7 Maç 1 Gol, Türkiye Kupasında ise 2 Maça çıkarak tamamlamış, bu maçlarda 3 sarı kart görmüştür.