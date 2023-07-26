Ferdi Kadıoğlu golü izle! (VİDEO) Ferdi Kadıoğlu'nun Zimbru'ya attığı gol videosu!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlıyor. Maçta ilk golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu'nun golü büyük beğeni topladı. Golü tekrar izlemek isteyenler Ferdi Kadıoğlu golü izle! Ferdi Kadıoğlu'nun Zimbru'ya attığı gol videosu araştırması yaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlıyor. Maçta ilk golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu'nun golü büyük beğeni topladı. Golü tekrar izlemek isteyenler Ferdi Kadıoğlu golü izle! Ferdi Kadıoğlu'nun Zimbru'ya attığı gol videosu araştırması yaptı. İşte detaylar!
FERDİ KADIOĞLU'NDA ZİMBRU'YA HARİKA GOL
17' İlk 17 dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 90'a yüzde 10'luk üstünlüğü bulunuyor.
15' Zimbru'da Denys Dedechko, Dusan Tadic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
14' Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi.
13' GOL Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.
12' Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.
11' GOL Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in çevirdiği topta Szymanski'nin ceza alanından vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
4' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.
2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.
1' Maç başladı.