Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan ayrılması durumunda Türkiye'ye dönecekse Galatasaray'da forma giymesi için operasyonun başlamasını istedi. Ferdi Kadıoğlu Galatasaray'a mı gelecek?

FERDİ KADIOĞLU GALATASARAY'A MI GELECEK?

Okan Buruk'a göre Ferdi'nin Ocak'ta ya da sezon sonunda olmasa da Brighton'da istediğini bulamazsa Türkiye'ye dönmeyi düşünürse Galatasaray'ın en doğru seçim olduğuna inandırılması gerektiğini savunuyor. Psikolojik olarak Ferdi'yi Türkiye'ye dönüşünde parçalıyı giymeye hazırlamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Kariyerine Hollanda ekibi NEC Nijmegen takımında başlayan ve 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, sezon başında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. A Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu, bonservis rekoru kırarak Brighton'a imza attı.