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Ferdi Kadıoğlu Dortmund'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte detaylar

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Ferdi Kadıoğlu Dortmund'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte detaylar

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund'un radarına girdi. Kısa sürede Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu sorusu trendlere girdi. Peki Ferdi Kadıoğlu Dortmund'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund'un radarına girdi. Kısa sürede Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu sorusu trendlere girdi. Peki Ferdi Kadıoğlu Dortmund'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

Bu sezon gösterdiği performansla büyüleyen Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund talip oldu. Alman devinin, sarı-lacivertlilerin kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu Dortmund'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte detaylar

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund talip oldu. Alman devinin, sarı-lacivertlilerin kapısını 15 milyon euroluk teklifle çalması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic'in istediği öğrenildi. Hırvat asıllı Alman hocanın, yönetime sunduğu transfer listesinde ilk isim olarak Ferdi Kadıoğlu dikkat çekiyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu Gündem Spor Haberler

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