Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ve Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla, Bayern Münih'in ilgisini çekti. Futbolseverler ise Ferdi Kadıoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Ferdi Kadıoğlu Bayern Münih'e mi gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takımda? sorularına yanıt aradı.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla kendine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, Bayern Münih'in radarına girdi. Heyecanla takip edilen transferler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu transferi hakkında merak edilenler ise Ferdi Kadıoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Ferdi Kadıoğlu Bayern Münih'e mi gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takımda? soruları ile aratıldı.

FERDİ KADIOĞLU BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla kendine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, Bayern Münih'in radarına girdi. Manchester City'den kiralanan Joao Cancelo'nun 70 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmakta kararsız kalan Alman devinin, rotayı sarı-lacivertlilerin yıldızına kırabileceği belirtildi. Alman basınında çıkan haberlere göre, Bayern Münih, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu mercek altına aldı. Manchester City'den kiraladığı Joao Cancelo'nun 70 milyon euroluk bonservisini alma konusunda kararsız kalan Bayern Münih'in dümeni Ferdi'ye kırdı.

Daha önce Ferdi Kadıoğlu'na İtalya'dan Inter ve Napoli talip olmuş son olarak da Premier Lig ekiplerindan Newcastle United ile Brighton son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı. İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor yazmıştı.