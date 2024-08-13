Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor?

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile Lille maçı kadrosundan çıkarıldı. Peki, Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor?

FERDİ BRİGHTON'A MI GİDECEK?

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" denildi.

Radyo Gol'de yer alan haberde "Ferdi Kadıoğlu, Brighton yolunda. Fenerbahçe bonuslarla birlikte 35 milyon Euro kazanacak. Ferdi Kadıoğlu, sakatlık gerekçesiyle Lille maçı kadrosundan çıkarıldı." denildi.